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28.04.2026 06:31:29
Hunan Fangsheng Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hunan Fangsheng Pharmaceutical hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Mit einem EPS von 0,20 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hunan Fangsheng Pharmaceutical mit 0,200 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 462,8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hunan Fangsheng Pharmaceutical einen Umsatz von 418,1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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