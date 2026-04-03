Hunan Haili Chemical Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hunan Haili Chemical Industry hat am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Hunan Haili Chemical Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 759,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,440 CNY, nach 0,470 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,81 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at