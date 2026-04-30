Hunan Haili Chemical Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hunan Haili Chemical Industry hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 438,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 426,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at