Hunan Huasheng A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hunan Huasheng A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Hunan Huasheng A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,3 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at