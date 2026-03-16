Hunan Huasheng A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hunan Huasheng A hat am 14.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 140,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 50,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hunan Huasheng A 282,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 CNY gegenüber -0,120 CNY im Vorjahr verkündet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hunan Huasheng A 796,93 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 777,30 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at