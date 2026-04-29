Hunan Huasheng A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hunan Huasheng A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber -0,030 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Huasheng A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 214,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at