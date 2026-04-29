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29.04.2026 06:31:29
Hunan Huasheng A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hunan Huasheng A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber -0,030 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Huasheng A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 214,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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