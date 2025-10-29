Hunan Huasheng A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hunan Huasheng A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz wurden 221,0 Millionen CNY gegenüber 162,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at