Hunan Kylinsec Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hunan Kylinsec Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hunan Kylinsec Technology A einen Umsatz von 136,4 Millionen CNY eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,580 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hunan Kylinsec Technology A ein EPS von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 310,47 Millionen CNY – ein Plus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hunan Kylinsec Technology A 283,33 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

