Hunan New Wellful: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hunan New Wellful lud am 24.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,70 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at