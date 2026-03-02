Hunan Nucien Pharmaceutical A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hunan Nucien Pharmaceutical A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Hunan Nucien Pharmaceutical A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Nucien Pharmaceutical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 36,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Hunan Nucien Pharmaceutical A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,47 Prozent auf 141,93 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 260,29 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at