02.03.2026 06:31:29
Hunan Nucien Pharmaceutical A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hunan Nucien Pharmaceutical A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Hunan Nucien Pharmaceutical A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,040 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Nucien Pharmaceutical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 36,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Hunan Nucien Pharmaceutical A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,500 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,47 Prozent auf 141,93 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 260,29 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
