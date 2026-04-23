Hunan Oil Pump stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hunan Oil Pump gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 492,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 543,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,310 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,540 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hunan Oil Pump 2,24 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at