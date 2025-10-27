Hunan Salt Industry A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hunan Salt Industry A hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Salt Industry A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 943,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,11 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at