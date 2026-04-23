23.04.2026 06:31:29

Hunan Salt Industry A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hunan Salt Industry A ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hunan Salt Industry A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hunan Salt Industry A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,40 Prozent auf 2,18 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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