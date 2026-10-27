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27.10.2026 06:31:29
Hunan Salt Industry A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hunan Salt Industry A hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,07 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 967,3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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