Hunan Sokan New Materials A legte Quartalsergebnis vor

Hunan Sokan New Materials A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY gegenüber 0,100 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Hunan Sokan New Materials A im vergangenen Quartal 169,5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hunan Sokan New Materials A 218,7 Millionen CNY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,140 CNY gegenüber 0,560 CNY im Vorjahr.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,71 Prozent auf 722,90 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 743,04 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,280 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 778,00 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at