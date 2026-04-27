Hunan Sokan New Materials A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hunan Sokan New Materials A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Sokan New Materials A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 125,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 150,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at