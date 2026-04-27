Hunan Tyen Machinery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hunan Tyen Machinery veröffentlichte am 25.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at