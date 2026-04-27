Hunan Tyen Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hunan Tyen Machinery hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hunan Tyen Machinery einen Umsatz von 109,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at