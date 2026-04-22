Hunan Warrant Pharmaceutical A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hunan Warrant Pharmaceutical A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 324,6 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 336,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at