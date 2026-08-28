Hunan Warrant Pharmaceutical A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hunan Warrant Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hunan Warrant Pharmaceutical A 0,100 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 377,5 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 336,2 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at