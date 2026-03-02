02.03.2026 06:31:29

Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology A 0,080 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189,4 Millionen CNY im Vergleich zu 190,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology A ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 614,08 Millionen CNY, gegenüber 803,59 Millionen CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 23,58 Prozent präsentiert.

