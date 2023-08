Hunderte Europäer nach Putsch im Niger ausgeflogen

Paris/Rom/Niamey (Reuters) - Eine Woche nach dem Putsch im Niger haben erste Evakuierungsflüge Hunderte Europäer aus dem westafrikanischen Land in Sicherheit gebracht.

Zwei französische Militärmaschinen mit mehr als 350 Franzosen und zahlreichen Bürgern anderer Staaten landeten am Mittwoch in Paris. Darunter seien auch mehr als 40 Deutsche gewesen, teilte Außenministerin Annalena Baerbock mit. Im Tagesverlauf würden weitere deutsche Zivilisten mit französischer Hilfe ausgeflogen. Ein italienisches Militärflugzeug mit 87 Evakuierten an Bord traf in Rom ein. Dort an Bord befanden sich 36 Italiener, 21 US-Bürger, vier Bulgaren, zwei Österreicher und je ein Bürger aus Großbritannien, Ungarn, Niger, Senegal und Nigeria. Auch Spanien hat eine Evakuierung angekündigt.

Die deutschen Zivilisten, die wollten, würden in Sicherheit gebracht, erläuterte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Die Sicherheit und Versorgung der im Niger stationierten rund 100 Bundeswehr -Soldaten sei nicht bedroht. Dies habe ihm der Kommandeur des deutschen Luftlandestützpunkts in Nigers Hauptstadt Niamey in einem Telefonat versichert. Die deutschen Soldaten stünden in engem Kontakt mit den nigrischen Streitkräften. Die Bundeswehr ist im Rahmen internationaler Einsätze im Niger stationiert, um den Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Region zu unterstützen.

Bundeskanzler Olaf Scholz beriet mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak über die Lage im Niger. Beide verurteilten die jüngsten Versuche, "die Demokratie, den Frieden und die Stabilität im Land zu untergraben", teilte Sunaks Büro mit.

Italiens Außenminister Antonio Tajani sagte dem Sender RAI, dass einige italienische Zivilisten beschlossen hätten, in Niger zu bleiben. Die italienische Botschaft in Niamey bleibe geöffnet. Laut Botschafterin Emilia Gatto hielten sich vor der Teilevakuierung etwa 80 Italiener in Niamey auf. Sie gehe nicht davon aus, dass diejenigen, die sich für einen Verbleib entschieden hätten, in Gefahr seien, sagte sie RAI. Ein Abzug der rund 300 italienischen Soldaten ist nicht geplant.

Die Putschisten öffneten am Mittwoch wieder die Grenzen zu einigen Nachbarländern. Die Land- und Luftgrenzen zu Algerien, Burkina Faso, Mali, Libyen und Tschad seien wieder offen, sagte ihr Sprecher Oberst Amadou Abdramane in einer Fernsehansprache. Die neuen Militärmachthaber hatten das Land am Mittwoch voriger Woche abgeriegelt, als sie den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt hatten. Die Präsidentengarde hatte geputscht und die Armee sich ihr später angeschlossen.

Die Machtübernahme des Militärs hat Sorgen um die Sicherheit in der gesamten Sahel-Zone geschürt. Es ist der siebte Putsch in weniger als drei Jahren in West- und Zentralafrika. Die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas forderten die Wiedereinsetzung der alten Regierung und verhängten Sanktionen. Unter anderem wurden alle Finanztransaktionen gestoppt und nationale Vermögenswerte eingefroren. Der regionale Wirtschaftsblock drohte auch mit einem gewaltsamen Einschreiten.

Die Militärregierungen in den Nachbarländern Burkina Faso und Mali erklärten den Putschisten im Niger allerdings ihre Unterstützung. Dies deutete darauf hin, dass sich eine neue Allianz gegen den Rest der 15 Ecowas-Staaten bilden könnte. Die Ecowas-Verteidigungsminister sollten noch am Mittwoch zu zweitägigen Beratungen über die Lage in Nigerias Hauptstadt Abuja zusammenkommen. Wie in Mali und Burkina Faso ging auch dem Aufstand der Armee in Niger eine Welle von Ressentiments gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich voraus.

Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen westafrikanischen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 viermal geputscht hat. Niger war bislang Partner des Westens bei der Bekämpfung islamistischer Extremisten in der west- und zentralafrikanischen Sahelzone.

(Bericht von Rachel More, Remo Casilli, Alvise Armellini und Christophe Van Der Perre, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)