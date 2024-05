Hunderte Klagen im Fokus: Bayer atmet nach US-Urteil zu PCB-Klagen auf

Vor 45 Jahren wird PCB in den USA verboten. Über die Problem-Tochter Monsanto erreichen Schadenersatzklagen wegen mutmaßlicher Spätfolgen des Stoffs den Konzern Bayer . Ein US-Richter stellt dies nun jedoch grundsätzlich infrage. Der Fall geht nun in die nächste Instanz. Es geht um Urteile in Milliardenhöhe. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel