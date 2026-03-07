TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
07.03.2026 10:29:38
Hunderte Kreuzfahrtgäste in Frankfurt gelandet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere in der Nahost-Region gestrandete Urlauber sind zurück in Deutschland. Weitere 640 Gäste des Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 4" seien am Flughafen Frankfurt/Main gelandet, teilte ein Sprecher von Tui Cruises (TUI) am Vormittag mit. Demnach hat das Unternehmen zwei Maschinen gechartert, die die Urlauber aus Omans Hauptstadt Maskat ausgeflogen haben.
"Mittlerweile sind über 2.000 Gäste der "Mein Schiff 4" zurück in der Heimat", sagte der Sprecher. Ihm zufolge sind rund 2.500 Menschen an Bord des Schiffes gewesen. Früheren Angaben zufolge liegen von Tui Cruises die Kreuzfahrtschiffe "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" mit einer Kapazität für insgesamt gut 5.000 Reisende wegen des Iran-Krieges in der Region fest.
Nach Angaben des Sprechers werden auch Rückflüge für die Passagiere von "Mein Schiff 5" organisiert. Wann sie genau stattfinden werden, stand demnach am Vormittag noch nicht fest./cht/DP/zb
