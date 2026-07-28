Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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28.07.2026 08:43:43
Hunderte Maschinen betroffen: US-Behörde warnt vor losen Sitzen in Boeing 737 MAX
Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht zur Ruhe. Die amerikanische Luftfahrtbehörde fordert die Inspektion von Hunderten Jets des Typs 737 MAX. Bei einem Zwischenfall in der Luft könnten sich die Sitze der Passagiere lösen und zur tödlichen Falle werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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