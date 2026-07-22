Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
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22.07.2026 21:38:02
Hunderte Vollzeitjobs betroffen: O2 will in Deutschland jede sechste Stelle abbauen
Der Verlust des größten Firmenkunden wiegt schwer: Bis 2028 plant O2 eine Senkung der jährlichen Kosten um etwa 185 Millionen Euro. Ein erster Schritt sieht deutliche Einschnitte bei der Anzahl der Vollzeitstellen vor. Bis Ende des Jahres soll es in Deutschland auch 60 weniger O2-Shops geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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