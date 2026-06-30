Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
30.06.2026 18:00:00
Hunderten Krypto-Unternehmen droht das Ende in der EU - was das für Konsumenten heißt
Ab Juli gelten in der EU strengere Regeln für Kryptodienstleister. Die Branche erwartet eine Marktbereinigung – und ist gespalten über die Ausgestaltung der sogenannten MiCA-VerordnungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!