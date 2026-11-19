Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.11.2026 13:20:00
Hunderttausende VW lassen sich per Bluetooth kapern - Update kommt erst jetzt
Nach 16 Monaten fixt VW eine Sicherheitslücke in Hunderttausenden Autos. Eine Angriffsvorführung zeigte anzapfen von Mikro und Ortungsdienst in einem VW ID.4.
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