27.12.2025 19:49:22
Hundreds of Flights Canceled at New York Airports, Even With a Few Inches of Snow
To avoid the ripple effects of real-time adjustments to what was predicted to be up to nine inches of snow, the major airlines said they pre-emptively canceled flights.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
