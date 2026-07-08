John Lewis Aktie
WKN DE: A0M1VV / ISIN: GB0005140404
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08.07.2026 03:04:44
Hundreds of jobs at risk as John Lewis plans to cut some services
No final decision has been made but the job cuts will happen in the autumn if the redundancy plans are approved.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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