John Lewis Aktie

John Lewis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M1VV / ISIN: GB0005140404

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08.07.2026 03:04:44

Hundreds of jobs at risk as John Lewis plans to cut some services

No final decision has been made but the job cuts will happen in the autumn if the redundancy plans are approved.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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