International Distributions Services Aktie
WKN DE: A1W5N2 / ISIN: GB00BDVZYZ77
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14.10.2026 01:03:59
Hundreds of Royal Mail staff quitting each week under new efficiency plans
The CWU says more posties are leaving since a new delivery system was brought in, that it claims is not working in hundreds of offices.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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