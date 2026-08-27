Hundsun Technologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hundsun Technologies A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,24 Milliarden CNY – eine Minderung von 11,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,40 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at