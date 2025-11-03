Hundsun Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hundsun Technologies A hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hundsun Technologies A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at