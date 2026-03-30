Hundsun Technologies A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hundsun Technologies A gab am 28.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,310 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,19 Prozent auf 2,29 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,39 Milliarden CNY gelegen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,650 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,550 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,31 Prozent auf 5,78 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at