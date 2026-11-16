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16.11.2026 06:31:29
Huneed Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Huneed Technologies lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 168,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Huneed Technologies ein Ergebnis je Aktie von -25,000 KRW vermeldet.
Der Umsatz lag bei 25,86 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 31,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,00 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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