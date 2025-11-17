Huneed Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huneed Technologies hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 25,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 323,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,00 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 49,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at