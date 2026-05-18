Huneed Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huneed Technologies hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Huneed Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 185,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -338,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 38,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,63 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,16 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at