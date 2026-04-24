ERA Mining Machinery Aktie

ERA Mining Machinery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 20:15:23

Hungary: Orban-era LGBTQ law infringes human rights, ECJ rules

The EU's top court has found that Hungary's 2021 laws on issues including transgender and homosexual identity and sex offenses breach various EU laws. This includes Article 2 of EU Treaty, to protect human dignity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ERA Mining Machinery Ltd.

mehr Nachrichten