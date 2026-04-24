ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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24.04.2026 20:15:23
Hungary: Orban-era LGBTQ law infringes human rights, ECJ rules
The EU's top court has found that Hungary's 2021 laws on issues including transgender and homosexual identity and sex offenses breach various EU laws. This includes Article 2 of EU Treaty, to protect human dignity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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