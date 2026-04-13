Ouste a Aktie
WKN DE: A2QRLS / ISIN: US68989M1036
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13.04.2026 08:03:20
Hungary: Orban's ouster heralds thaw in EU ties
Hungarian voters have chosen the pro-EU course of Peter Magyar, ending 16 years of rule by Russia-friendly Viktor Orban. Europe is now waiting to see if he can make good on his promises to repair ties with Brussels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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