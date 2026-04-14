HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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14.04.2026 09:39:21
Hungary: Scandal, fear and hope ahead of vote
Fake news and a growing number of political scandals: Hungary hasn't seen an election this fraught since after 1989's collapse of the communist dictatorship.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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