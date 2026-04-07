Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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07.04.2026 11:19:20
Hungary: US dispatches JD Vance to aid Orban reelection bid
The US is deploying Vice President JD Vance to stump for longtime Hungarian PM Viktor Orban who trails in election polls. Orban is a symbol of the global far-right and an inspiration for Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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