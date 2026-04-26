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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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26.04.2026 14:27:28
Hungary election: How football has helped Orban keep power
Viktor Orban is a football fanatic but has long used the sport as a political tool, both in Hungary and abroad. With polls predicting election defeat, he could also lose his chance of hosting the Champions League final.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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