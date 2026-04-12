Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.04.2026 05:11:20
Hungary election: Peter Magyar challenges long-time leader Viktor Orban
Hungarians are heading to the polls in an election that could end Prime Minister Viktor Orban's 16-year rule. Opposition leader Peter Magyar has emerged as the biggest threat to Orban's grip on power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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