Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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12.04.2026 05:11:20

Hungary election: Peter Magyar challenges long-time leader Viktor Orban

Hungarians are heading to the polls in an election that could end Prime Minister Viktor Orban's 16-year rule. Opposition leader Peter Magyar has emerged as the biggest threat to Orban's grip on power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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