Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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29.04.2026 14:11:22
Hungary inspires Israeli opposition bid to defeat Netanyahu
Taking a cue from the ousting of Hungary's long-time leader, Viktor Orban, two Israeli opposition figures have joined forces to try to unseat Prime Minister Netanyahu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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