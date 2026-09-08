Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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09.09.2026 00:51:26
Hungary orders 10 Russian diplomats to leave
Budapest says the expulsions are necessary to protect security and sovereignty after years of comparatively close ties between Hungary and Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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