SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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15.07.2026 06:35:19
Hungary public media reform begins with black screen apology
People tuning in to public service media in Hungary on Tuesday were greeted by a black screen and an apology. Peter Magyar has begun dismantling one of Viktor Orban's most potent tools of power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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