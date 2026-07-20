SCREEN Holdings Aktie
ISIN: US8108971081
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20.07.2026 06:51:21
Hungary public media reform begins with black screen apology
People tuning in to public service media in Hungary on Tuesday were greeted by a black screen and an apology. Peter Magyar has begun dismantling one of Viktor Orban's most potent tools of power.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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