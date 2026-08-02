Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
|
02.08.2026 16:39:19
Hungary to shut sole nuclear plant for first time on Sunday
Record-low water levels on the Danube forced the Paks plant offline, leaving Hungary facing a potential power crunch. In neighboring Serbia, energy production at two hydroelectric plants has also been reduced.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!