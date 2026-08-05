Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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05.08.2026 02:11:20

Hungary to shut sole nuclear plant for first time on Sunday

Record-low water levels on the Danube forced the Paks plant offline, leaving Hungary facing a potential power crunch. In neighboring Serbia, energy production at two hydroelectric plants has also been reduced.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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