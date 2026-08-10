Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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10.08.2026 21:19:20
Hungary to shut sole nuclear plant for first time on Sunday
Record-low water levels on the Danube forced the Paks plant offline, leaving Hungary facing a potential power crunch. In neighboring Serbia, energy production at two hydroelectric plants has also been reduced.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Sunday Co Ltd
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01.08.26
|Beating Berlin’s Sunday blues (Financial Times)
Analysen zu Time Inc When Issued
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